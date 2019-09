Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Londra nu sunt aproape de a ajunge la un acord care sa reglementeze situatia frontierei irlandeze post-Brexit, dar starea de spirit s-a imbunatatit, a apreciat vineri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, transmite Reuters, potrivit Agerpres.''Cred ca atmosfera…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat joi ca nu au fost facute progrese semnificative în cadrul negocierilor pentru Brexit, deoarece Marea Britanie nu a venit cu propuneri credibile, relateaza Mediafax citând Reuters. Ministrul irlandez a transmis ca exista o stare…

- Irlanda a declarat joi ca Regatul Unit nu a reusit sa ofere pana acum propuneri credibile cu privire la Brexit, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative…

- In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului.…

- Parlamentari britanici care se opun iesirii tarii fara acord din Uniunea Europeana pregatesc o actiune in instanta pentru situatia in care prim-ministrul Boris Johnson va refuza sa amane data Brexit-ului dincolo de 31 octombrie, scrie presa britanica de sambata, potrivit agentiilor dpa si Reuters. Masura…

- Masurile propuse de Londra pentru a inlocui ''plasa de siguranta'' in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana nici macar nu se apropie de ceea ce este nevoie, a declarat marti, la Praga, seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…