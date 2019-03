Brexit. Iohannis: cetatenii romani, prima preocupare

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca avem o sansa reala (...) sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi, cetatenii romani sunt prima preocupare pe care o avem. In varianta incheierii acordului, drepturile lor sunt foarte, foarte bine asigurate, dar noi am purtat multe discutii si in bilateral. Chiar eu…

- Președintele Klaus Iohannis da asigurari ca, in ambele variante de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, drepturile cetațenilor romani vor fi respectate. Șeful statului a facut aceste precizari la Bruxelles, unde participa la Consiliul European de Primavara.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri dimineata, inainte de reuniunea Consiliului European la Bruxelles, ca in ambele variante ale iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu sau fara acord, drepturile romanilor „sunt foarte bine asigurate”.

- Theresa May, va cere Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis marți prin intermediul unui purtator de cuvânt ca acordul pentru Brexit nu va fi renegociat, dupa ce Parlamentul britanic a votat pentru înlocuirea prevederilor privind granița irlandeza cu „masuri alternative”, relateaza…

- Respingerea de catre parlamentul britanic a acordului de retragere din Uniunea Europeana, care a sporit temerile privind un Brexit dezordonat, a determinat mai multe state membre ale Uniunii Europene sa-si accelereze pregatirile pentru schimbarile cauzate de retragerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…