- Negociatorii sefi pentru Brexit european si britanic, Michel Barnier si Dominic Raab, au duminica dupa-amiaza la Bruxelles o intalnire neprogramata, in timp ce ambasadorii celor 27 de state ale UE (fara Marea Britanie) au fost convocati de asemenea la o reuniune exceptionala ce se desfasoara tot…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European, unde unul dintre subiecte l-a constituit Brexit-ul, context in care a aratat ca principala prioritate o reprezinta finalizarea Acordului…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Premierul May a spus inr-un interviu la BBC ca daca parlamentul britanic nu ratifica un acord la care ar ajunge negociatorii britanici și cei europeni atunci alternativa ar fi ieșirea Marii Britanii din UE fara niciun fel de acord. Propunerea sa, numita și "planul Chequers", aprobat de cabinetul condus…

- Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, a declarat marți ca este de parere ca discuțiile privind ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar se indreapta in direcția corecta și ca ar putea rezulta o soluție pana in noiembrie, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- Raab a anuntat ca urmatoarea intalnire va avea loc saptamana viitoare. Totusi, cei doi negociatori au declarat ca ajungerea la un acord in ceea ce priveste granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord ramane un obstacol. Barnier a adaugat ca cele doua parti trebuie sa faca progrese privind viitoarea…

- ''Avem intentia ca, in toamna acestui an, sa incercam din nou sa aducem impreuna partidele din Irlanda de Nord'', a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Cea mai recenta astfel de incercare a esuat la jumatatea lunii februarie a acestui an din…

- Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, a avut luni, 23 iulie 2018, o intrevedere cu ambasadorul Portugaliei, E.S. Fernando Teles Fazendeiro, pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Oficialul roman a subliniat importanta avansarii…