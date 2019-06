Brexit: Insultă a lui Boris Johnson la adresa francezilor, cenzurată de BBC Potrivit tabloidului britanic, fostul sef al diplomatiei britanice, in prezent favorit la postul de prim-ministru, a declarat ca francezii se comporta ca niste ''prostanaci'' in privinta Brexitului, comentariu care urma sa apara intr-un documentar al BBC. Ministerul de Externe britanic a cerut insa ca fragmentul respectiv sa fie taiat la montaj, de teama unor repercusiuni asupra relatiilor cu Parisul, explica publicatia citata. Documentarul in trei parti, intitulat 'Inside the Foreign Office', a fost difuzat in noiembrie 2018 de canalul de televiziune BBC Two. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

