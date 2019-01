Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…

- "Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde la o conferinta la Washington, relateaza AFP."Cred ca exista regrete in multe parti din Europa. Cred ca exista mai multe regrete in Marea Britanie decat in urma cu sase luni",…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Cererea interna, sprijinita de majorarea salariilor si reducerea somajului, ramane un factor solid al cresterii in randul economiilor europene. Totusi, acestea se confrunta cu tensiunile comerciale globale, cu cererea externa mai slaba si cu preturile mai ridicate la energie, se arata intr-un raport…

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.BERD sustine ca relansarea…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au nevoie de timp suplimentar in negocierile pe tema Brexit, a afirmat miercuri seara, la summitul de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE. "Am muncit mult in ultimele saptamani, zile si nopti cu delegatia britanica, pentru a ajunge la un acord complet…