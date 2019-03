Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie risca sa ramana in Uniunea Europeana daca Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, a afirmat vineri premierul Theresa May, citata de site-ul agentiei Associated Press.

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției, a declarat ca Guvernul britanic condus de Theresa May este "din ce în ce mai nesabuit și neglijent" prin faptul ca nu exclude scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord, informeaza Mediafax citând postul ITV. Șefa…

- Olly Robbins, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru Brexit, susține ca parlamentarii britanici au de ales între acordul elaborat de Guvernul Theresa May sau o amânare a termenului iesirii Regatul Unit din Blocul comunitar, informeaza postul ITV, citând o conversație privata, potrivit…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana. Camera Comunelor…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…