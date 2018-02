Brexit: Guvernul trebuie sa nu mai tina britanicii in ignoranta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de Mihai Tudose, care reprezinta un gest de normalitate, dar isi exprima regretul ca niciun politician din opozitie nu s-a delimitat de afirmatiile fostului premier. "Acceptam scuzele…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- CCR a admis cateva sesizari privind modificarile la Statutul Magistratilor Curtea Constitutionala a admis, marti, o parte dintre sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în parlament, cerând redefinirea erorii judiciare, a relei credinte sau a gravei neglijente,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Lui Klaus Iohannis nu i se reproșeaza ca n-a adus opoziția la putere intr-un mod absolut contra naturii. Nici nu putea s-o faca, la cum arata aritmetica politica. Opoziția nu a avut candidat pentru postul de premier și nu ar fi avut puterea sa adune o majoritate.

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Se prea poate ca presedintele Macron sa fie un novice in diplomatia internationala, dar, de la venirea sa la putere, el a dat dovada de un talent deloc neglijabil in curtarea sefilor de stat si de guvern. Sa luam, de exemplu, relatiile sale cu presedintele Trump, potrivit Rador care citeaza The Times…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Deputații confirma ca au fost facute progrese in negocierile Brexit, dar subliniaza ca cea mai dificila parte a negocierilor abia acum urmeaza.In dezbaterea cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu președintele Comisiei Jean-Claude Juncker privind concluziile summitului european…

- Lotus iși dorește un portofoliu ceva mai generos, iar pentru inceput, un SUV pare candidatul perfect. Britanicii vor miza in continuare pe o arhitectura ușoara și pe o ținuta de drum sportiva.

- Este in plina desfasurare sedinta conducerii PSD care ar trebui sa clarifice tensiunile din partid. De o parte sunt organizatii care il sprijina pe liderul formatiunii, Liviu Dragnea, iar de cealalta parte sunt partizanii premierului Mihai Tudose, care si-ar putea pierde functia din cauza conflictului…

- Expert al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, Janusz Bugajski, considera ca Moscova prin propaganda si provocari constante va continua sa provoace tensiuni intre Muntenegru si Serbia si intre statele din Balcanii de Vest. Bugajski a declarat pentru cotidianul "Pobjeda" de…

- Comisia externa a Camerei Reprezentantilor din Belarus (camera inferioara a parlamentului) a propus guvernului de la Minsk introducerea asa-zisului "certificat de compatriot". Mediile locale arata ca o persoana care poseda un astfel de certificat ar putea, intre altele, sa intre in Belarus fara viza.…

- In 2017, britanicii s-au confruntat cu primele efecte negative ale votului in favoarea Brexitului. Preturile bunurilor de consum au urcat, increderea mediului de afaceri a cunoscut un declin, ritmul de crestere economica a incetinit considerabil, iar piata imobiliara a stagnat. In 2017, Marea…

- Irlanda a eliberat un numar record de pasapoarte,mai precis 779.000, in 2017, o cincime dintre acestea au fost pentru cetateni din Marea Britanie si Irlanda de Nord, fapt ce arata ingrijorarea britanicilor in ce priveste consecintele Brexitului asupra liberei circulatii a persoanelor, transmite AFP.

- In contextul unei cresteri considerabile a numarului de spitalizari din cauza consumului exagerat de alcool, reprezentantii NHS au anuntat vineri ca au in vedere implementarea unui sistem de "cabine pentru betivi" care sa ajute persoanele aflate sub influenta alcoolului si care ar putea sa le tina…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Emmanuel si Brigitte Macron au surprins turistii, luni, cind au aparut la schi in statiunea La Mongie, in Pirinei. Cei doi petrec citeva zile de vacanta in La Mongie, la schi, noteaza The Times. Cuplul prezidential a fost fotografiat pe pirtie, apoi luind prinzul la un restaurant aflat la peste 2000…

- Premierul Mihai Tudose a acceptat intalnirea solicitata de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada declansate impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor penale. Intr-o postare pe Facebook, seful Guvernului s-a declarat deschis la dialog si a propus data de 27 decembrie pentru…

- ​In intreaga Europa, companiile le ureaza angajatilor sarbatori fericite. In Marea Britanie, insa, afacerile care se bazeaza pe tarile UE pentru mana de lucru se tem ca angajatii lor se vor intoarce acasa la familii de Craciun si nu se vor mai intoarce, scrie Bloomberg. Deprecierea…

- Presa internaționala a vorbit pe larg despre funeraliile regelui Mihai I al Romaniei. Postul de televiziune BBC din Marea Britanie dar și cotidianul New York Times au subliniat numarul mare de persoane care au fost prezente la ceremonii. Presa internaționala a vorbit și ea despre funeraliile regelui…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile...

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.

- Conform Comisiei Naționale pentru Controlul Activitații Nucleare, ruteniul, un element chimic periculos, nu a mai fost detectat pe teritoriul Romaniei ulterior datei de 3 octombrie. Anuntul vine dupa ce, luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Protest la doi pasi de Cluj din cauza unui drum impracticabil Mai multi locuitori din comuna Feleacu se plang de faptul ca din cauza drumului accesul in zona este deosebit de dificil pentru Salvare, SMURD si Politie. Asociatia Casele Micesti din comuna Feleacu anunta ca va organiza sâmbata,…

- Peter Schechter, strateg de politica externa si prezentator al podcast-ului Altamar, considera ca eventuala decizie a Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a fost luata fara analize, va ingreuna dobandirea pacii si va inversa apropierea Washingtonului de Arabia Saudita.…

- "M-am intalnit cu politicieni pe care ii cunosc de multa vreme, Joseph Daul, președinte al Partidului Popular European, Antonio Tajani, președinte al Parlamentului European, Antonio Lopez, secretar general al Partidului Popular European, Michel Barnier, negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit,…

- Britanicii au dovedit in a doua parte a secolului trecut ca un automobil de teren nu este neaparat unul rigid, iar 4x4 poate insemna nu doar performanta, ci si confort la superlativ. Acum, tot un constructor britanic doreste sa convinga ca luxul absolut nu reprezinta un automobil „prizonier“ al asfaltului,…

- Carles Puigdemont, presedintele catalan destituit, a participat sambata seara la emisiunea Nuit du Standaard. Cu aceasta ocazie, el a fost chestionat de mai multi jurnalisti cu privire la situatia actuala din Catalonia. "Ce s-ar schimba concret pentru cetatenii catalani in cazul in care regiunea ar…

- Stau doar 2 minute, las copilul la scoala si plec. Este scuza sub care cei mai multi soferi isi lasa masinile parcate la intamplare, fara sa le pese sa incurca sau chiar blocheaza traficul. Vedem in materialul urmator cat de haotic se circula la orele pranzului in dreptul unor institutii de invatamant…

- Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA și deja au inceput predicțiile pentru 2018. Specialiștii nu o vad pe sportiva din Romania sa iși pastreze fotoliul de lider pana la finalul anului urmator, dar nici nu anticipeaza o cadere libera din partea ei.Citeste si: Imagini…

- O mama din Ucraina a dat dovada de ignoranța care s-ar fi putut dovedi fatala atat pentru ea, cat și pentru bebelușul ei. Tanara, care impingea caruciorul in care era copilul ei, a trecut neregulamentar o strada cu opt benzi.

- La aceasta concluzie au ajuns oamenii de stiinta de la Universitatea din New York, scrie The Times. La acest risc sunt supuse autoturismele lansate dupa anul 2005, deoarece dispozitivele lor nu sunt capabile sa recunoasca de unde provin semnalele...

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat, vineri, ca un prim acord cu privire la conditiile divortului intre UE si Regatul Unit este “posibil” in decembrie. Totusi, Tusk a precizat ca acest lucru depinde mai ales de negocierile privind contenciosul irlandez, transmite AFP. El i-a dat…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Referendumul, care este o premiera pentru Republica Moldova, a fost inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și este susținut de alte doua formațiuni politice de stanga, respectiv Partidul Comuniștilor și "Partidul Nostru". Alegatorii vor trebui sa raspunda la intrebarea…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- China va deveni prima tara din lume care va amplasa o statie electrica solara în spatiul cosmic, a declarat într-un interviu acordat jurnalului „Science and Technology Daily”, cercetatorul Academiei Chineze de Tehnologie Spatiala, Lee Ming. În opinia cercetatorului,…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News. Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Liderii europeni se pregatesc pentru toate scenariile ce ar rezulta dupa o posibila cadere a guvernului britanic condus de Theresa May, ce ar putea surveni inainte de finele anului si ar pune noi probleme negocierii Brexitului, scrie joi publicatia The Times intr-un articol preluat de agentia EFE…

- Liderii europeni se pregatesc pentru toate scenariile ce ar rezulta dupa o posibila cadere a guvernului britanic condus de Theresa May, ce ar putea surveni inainte de finele anului și ar pune noi probleme negocierii Brexitului, scrie joi publicația The Times intr-un articol preluat de agenția EFE…

- Sa nu care cumva sa credeti ca este vorba despre o gluma, aceasta informatie este cat se poate de oficiala si apare in cel mai nou comunicat de presa al producatorului auto german, de altfel destul de plictisitor, in care, pe langa cifrele de vanzare din acest an, oficialii de la Audi au mentionat,…

- Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 40,07 % pâna la ora 18:00, fiind exprimate 37.557 voturi, aproape 900 de pe listele suplimentare. De asemenea, 307 persoane au votat prin intermediul urnei mobile. În municipiul Deva, au votat 18.778 de alegatori, dar…