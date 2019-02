Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a anuntat sambata ca discuta cu peste 250 de companii despre transferarea operatiunilor din Marea Britanie in Olanda, inainte de Brexitul programat pe 29 martie, transmite Reuters.

- Guvernul spaniol a aprobat vineri un decret privind angajarea a 1.735 de noi funcționari publici pentru a face fața consecințelor Brexit-ului, în special în ceea ce privește controlul frontierelor și al vamilor, relateaza Reuters.Guvernul socialist dorește ca majoritatea acestor funcționari…

- Austria ar sprijini acordarea unui timp suplimentar de negociere Marii Britanii pentru a se evita iesirea tarii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, subliniind totusi ca acordul actual nu poate fi renegociat, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a avertizat miercuri ca timpul se scurge pentru a ajunge la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana si le-a cerut britanicilor sa se hotarasca, informeaza Reuters, relateaza Agerpres."Acum este de datoria britanicilor sa ne spuna…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…