- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Desi liderii europeni au cerut pana la finele acestei saptamani un vot favorabil privind acest acord, in caz contrar ei neacceptand o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat ca va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai daca va considera…

- Guvernul britanic va supune vineri pentru a treia oara votului Camerei Comunelor acordul asupra Brexitului convenit de Theresa May cu Bruxelles-ul si pe care deputatii britanici l-au respins deja de doua ori, a anuntat joi ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, transmite…

- Theresa May a pus in joc demisia din funcția de premier, in speranța ca va ralia o majoritate parlamentara in sprijinul retragerii din UE negociate de ea cu Bruxellesul, evitand astfel Brexitul fara acord. Respingerea, miercuri seara, in Camera Comunelor a tuturor celor opt moțiuni indicative, respectiv…

- Deputații britanici au votat luni un amendament care le permite sa influenteze procesul Brexit-ului, un nou afront adus guvernului condus de Theresa May, dupa ce prim-ministrul a repetat ca se opune acestei posibilitati. Acest amendament, pentru care 329 de parlamentari au fost pentru si 302 impotriva,…

- Premierul Theresa May a anunțat, luni, ca nu are sprijinul necesar pentru a trece acordul pentru Brexit și prin urmare nu-l va supune deocamdata la vot in Camera Comunelor. ”In stadiul actual, nu exista suficient sprijin in parlament pentru a supune din nou acordul unui al treilea vot (...) Discut in…

- Premierul Theresa May a confirmat marti seara ca Parlamentul urmeaza sa hotarasca daca Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana (UE) fara acord si o eventuala amanare a Brexitului, relateaza The Associated Press.

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…