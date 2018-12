Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Ministrul britanic adjunct pentru Stiinta si Universitati, Sam Gyimah, a demisionat vineri, fiind al saselea membru al cabinetului Theresei May care demisioneaza in semn de protest fata de intelegerea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, conform Reuters. "In urma reuniunii de ieri a Cabinetului, trebuie sa demisionez", a spus Raab, intr-un mesaj pe Twitter. Tag-uri Nume: Dominic Raab Societate…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…