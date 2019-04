Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre guvernul britanic si opozitia laburista pentru a iesi din impasul cu privire la Brexit se apropie de etapa concluziilor, a anuntat marti un purtator de cuvant oficial, presa sugerand ca acestea s-ar putea incheia la mijlocul saptamanii viitoare, transmite AFP. Ultimele discutii dintre…

- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat sâmbata ca e vremea ca încurcatura din jurul Brexit “sa înceteze” și ca britanicii trebuie sa prezinte “foarte repede” mijloacele de a ieși din ea, scrie La Libre Belgique citata de Rador."E…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, se intoarce vineri in Regatul Unit cu intentia de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa voteze saptamana viitoare acordul sau privind Brexit-ul, dupa noile directii ale UE, transmite EFE. Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit…

- Reuters a preluat de la Deutschlandfunk declaratia lui Juncker: "Nu vor fi renegocieri, nu vor fi noi negocieri, nu vor fi alte garantii in afara celor deja acordate". "Am venit intensiv in intampinarea Regatului Unit, nu poate fi vorba de mai mult", a insistat el.Juncker a afirmat ca,…

- Iesirea din uniunea vamala a M.Britanii legata de frontiera cu Irlanda de N Negociatorul sef al Uniunii Europene în dosarul Brexit, Michel Barnier, a anuntat aseara ca Bruxelles-ul este dispus sa ofere Marii Britanii posibilitatea unei iesiri unilaterale din uniunea vamala, dar cere…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a aratat dispus sa renegocieze cu Londra declaratia politica privind relatia post-Brexit intre UE si Regatul Unit, insa a respins din nou cererea premierului britanic Theresa May, cu care s-a intalnit joi la Bruxelles, de a renegocia acordul…

- Primul ministru britanic Theresa May se pregateste sa amâne cel de-al doilea vot din Parlamentul de la Londra privind acordul Brexit pâna la sfârsitul lunii februarie, a informat miercuri seara cotidianul The Telegraph, citeaza Mediafax. Adjunctul premierului britanic, Julian Smith,…