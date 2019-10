Stiri pe aceeasi tema

- Franta a reafirmat luni ca o prelungire suplimentara a Brexitului nu este in interesul nimanui, in timp ce Germania s-a declarat dispusa sa accepte o ''scurta amanare tehnica'' a datei iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. ''Ii revine totusi parlamentului…

- ''Riscul absentei unui acord inca ramane. Cei 27 pot sa nu fie de acord cu o amanare si parlamentul nu a convenit pana acum un acord, riscul ramane pertinent si este important sa ne pregatim'', a spus Barclay intr-o audiere din comisia pentru afaceri externe a parlamentului de la Londra, scrie Agerpres.…

- Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care s-ar implementa acest acord, transmit agentiile internationale de presa. Legislativul britanic a adoptat prin aceasta decizie un amendament depus de catre deputatul independent…

- Acordul nu va fi cotat pana cand va fi adoptata legislatia prin care s-ar implementa acest acord, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Legislativul britanic a adoptat prin aceasta decizie un amendament depus de catre deputatul independent (fost conservator) Oliver…

- Inainte sa-si incheie activitatea pentru mai bine de o luna, Legislativul a mai castigat insa cateva lupte cu Executivul. Organizarea de alegeri anticipate, asa cum ar fi vrut premierul, a fost din nou respinsa. De asemenea, Executivul a fost obligat sa publice documente guvernamentale legate de suspendarea…

- ​​Legea care împiedica ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord a fost adoptata vineri și de Camera Lorzilor, în aceeași varianta cu cea din Camera Comunelor, ceea ce înseamna ca va deveni efectiva odata cu primirea avizului regal, cel mai probabil luni, scrie The Guardian. Astfel,…

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- ''Comisia ramane disponibila in urmatoarele saptamani daca Regatul Unit doreste sa poarte discutii si sa-si clarifice pozitia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE intr-un briefing. Guvernul de la Londra a anuntat marti ca Regatul Unit este ''pregatit si dispus''…