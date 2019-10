Brexit: Germanii, mai intransigenţi decât francezii (sondaj) Circa 58% dintre francezi nu sunt de acord sau resping categoric posibilitatea renegocierii acordului de retragere a Regatului Unit din UE obtinut de fostul premier britanic Theresa May, insa respins de trei ori de parlamentul de la Londra. Aproape acelasi procentaj - 57% - considera ca UE nu ar trebui sa permita o noua amanare pentru Brexit, prevazut in prezent pentru sfarsitul lunii octombrie. Germanii sunt si mai severi in privinta Brexit-ului: doua treimi dintre ei (62%) resping nu doar o renegociere, ci si o noua amanare (66%). In schimb, polonezii sunt cei mai deschisi ideii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va prezenta miercuri sau joi la Uniunea Europeana propunerile sale detaliate despre Brexit, inclusiv problema frontierei irlandeze, a declarat, luni, pentru Reuters o sursa guvernamentala britanica. Potrivit radioteleviziunii irlandeze RTE, Marea Britanie va propune crearea de "centre…

- Dupa prima zi a summitului G7 de la Biarritz, Franța, cel mai notabil moment a fost intalnirea bilaterala dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul britanic, Boris Johnson. De asemenea, liderii celor șapte state l-au mandatat pe Emmanuel Macron sa poarte consultari si ulterior sa…

- Granita dintre Republica Irlanda si Irlanda de Nord a fost elementul care a zadarnicit eforturile fostului premier britanic Theresa May de a scoate Marea Britanie din UE in cel mai bun mod cu putinta. Acum succesorul sau, Boris Johnson, se confrunta cu aceeasi provocare – cum sa gestioneze o granita…

- Sondajul, realizat de Kantar, arata ca 52% dintre britanici sprijina organizarea unui referendum cu privire la un acord, in timp ce 29% se opun. O proportie de 19% dintre britanici au dat raspunsul ''nu stiu''.In privinta preferintelor electorale, Partidul Conservator - aflat la guvernare…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…