- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca a discutat cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanta protejarii drepturilor cetatenilor romani, precum si ai Uniunii Europene, care traiesc in Marea…

- Executivul britanic a anuntat ca, in cazul ajungerii la un Brexit fara acord, la 31 octombrie, cetatenii UE, proaspat veniti in Marea Britanie, nu vor mai dispune de dreptul la libera circulatie. Masura nu ii va afecta, insa, pe cetatenii UE care traiesc deja in Marea Britanie. Multi se tem, totusi,…

- Marea Britanie va institui controale stricte la frontiere imediat dupa iesirea din Uniunea Europeana, programata pe 31 octombrie, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului Boris Johnson.Priti Patel, noul ministru britanic de Interne, a elaborat planuri care prevad instituirea controalelor…

- Guvernul britanic condus de prim-ministrul Boris Johnson a indicat luni ca doreste sa puna capat 'imediat' liberei circulatii a cetatenilor Uniunii Europene in situatia unui Brexit fara acord la 31 octombrie, transmit agentiile France Presse si Press Association. Fostul prim-ministru…

- Aproximativ un milion de cetateni din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv multi romani, au primit dreptul de a avea rezidenta in Marea Britanie dupa Brexit, anunta autoritatile de la Londra, citate de site-ul Politico.eu.

- Solicitarile de modificare a acordului de divort formulate de noul premier britanic Boris Johnson sunt "inacceptabile" si UE trebuie sa se pregateasca pentru o iesire a Marii Britanii fara acord, a avertizat joi negociatorul sef al UE Michel Barnier, relateaza AGERPRES.Boris Johnson "a declarat…

- Legislativul comunitar a reafirmat posibilitatea de a modifica declaratia politica atasata acordului de retragere acceptat de Londra, dar nu si acordul in sine. Boris Johnson si-a reiterat in mai multe randuri intentia de a pune in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie, data tinta fixata dupa doua amanari,…

- Boris Johnson promite sa protejeze drepturile celor aproximativ 3,8 milioane de cetateni europeni instalati in Regatul Unit, care sa poata sa continue sa traiasca in tara, inclusiv in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”) la 31 octombrie. ”Trebuie sa veghem ca drepturile cetatenilor UE sunt protejate”,…