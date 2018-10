Brexit, Franța, vize pentru britanici. Macron: E fake news 'Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica', a declarat seful statului, dupa o serie de articole alarmiste ale unor jurnale britanice. 'Sa luam toate masurile in cazul absentei unui acord tine de responsabilitatea noastra, tocmai pentru ca' viata sa continue 'normal', fara impact asupra 'zborurilor, vapoarelor, circulatiei si afacerilor, dar cu noi reguli', a declarat el presei. 'Nu este bine sa spunem ca fara acord ar fi un dezastru. Imi doresc un acord, dar nu voi fi in favoarea unui acord prost, Iar in caz de 'no-deal', responsabilitatea noastra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

