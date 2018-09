Stiri pe aceeasi tema

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- Daca Uniunea Europeana nu ajunge la un acord cu Regatul Unit pentru retragerea din Uniune, este posibil ca trenurile Eurostar sa nu mai poata intra in Franta; afirmatia citata de Reuters a fost facuta miercuri de Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene, in cadrul unei conferinte…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, a declarat sambata David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, și-a numit unul dintre principalii aliați intr-o poziție de campanie electorala, deoarece crede ca Marea Britanie va organiza alegeri anticipate inainte sa paraseasca Uniunea Europeana, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Partidul Național Scoțian…