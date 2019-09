„Observam ca britanicii incearca sa incheie mini-acorduri bilaterale”, a declarat Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene. „Acest lucru este contrar spiritului in care au loc negocierile”, a adaugat ministrul. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marți in Parlament ca sub nicio forma nu va amana ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce Parlamentul a aprobat legea care blocheaza un Brexit fara Acord.

Conform legii aprobate in noaptea de luni spre marți in Parlamentul britanic, Boris Johnson este forțat sa amane ieșirea din Uniunea Europeana…