- Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord asupra unui text care stabileste cadrul cooperarii dintre cele doua parti, dupa Brexit, desi cearta cu Spania privind Gibraltarul inca trebuie solutionata inainte ca liderii UE sa se intalneasca, duminica, pentru a aproba pactul.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va incepe joi o vizita oficiala in Cuba, prima a unui sef de guvern spaniol in aceasta tara dupa mai mult de 30 de ani, intr-un moment in care Havana vede in europeni posibili aliati in fata presedintelui american Donald Trump, informeaza miercuri AFP. La putere de mai…

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a afirmat marti ca Madridul va vota impotriva proiectului de acord al Uniunii Europene privind Brexit-ul daca nu va fi modificat textul privind Gibraltarul, teritoriu britanic disputat intre Spania si Regatul Unit, relateaza agentia Reuters. ''Incepand…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat marti ca Spania va semna impotriva acordului intre UE si Marea Britanie, privind Brexit, daca textul privind teritoriul Gibraltar nu a fost schimbat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…