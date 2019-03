Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui Brexit fara acord, Regatul Unit ar avea de pierdut 57,3 miliarde de euro pe an - adica aproape 800 de euro de locuitor -, iar Uniunea Europeana (UE) 40,4 miliarde de euro, releva un studiu publicat joi de Institutul german Bertelsmann, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Guvernul britanic îsi finiseaza armada comerciala. În cazul unei iesiri din Uniunea Europeana fara acord, programata pentru 29 martie, ar fi dispus sa suprime între 80 si 90% din taxele vamale pe produsele importate, potrivit Sky News. Dispozitivul secret pregatit de administratie…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni Londra ca a ramas ''extrem de putin'' timp pentru a definitiva un ''acord de divort'' inainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar, la 29 martie, scrie agerpres.ro.

- Ideea era sa se demonstreze ca guvernul britanic ar putea face fata traficului haotic de camioane asteptat in eventualitatea aparitiei unei prapastii: un Brexit fara acord. Dar numai 89 din cele 150 de camioane au venit sa participe la experiment, in pofida faptului ca participarea era platita cu $700.…

- Guvernul de la Praga a aprobat luni un proiect de lege vizand sa reglementeze relatiile dintre Cehia si Regatul Unit in cazul unui Brexit fara acord, a anuntat ministrul de interne, Jan Hamacek, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback…

- Guvernul de la Praga a aprobat luni un proiect de lege vizand sa reglementeze relatiile dintre Cehia si Regatul Unit in cazul unui Brexit fara acord, a anuntat ministrul de interne, Jan Hamacek, noteaza AFP. Proiectul prevede in special introducerea unei perioade tranzitorii mergand pana…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…