BREXIT fără acord. Presiuni în Marea Britanie ''Daca viitorul premier este suficient de nesabuit incat sa incerce sa dea curs unui Brexit fara acord fara sa obtina consimtamantul acestei Camere, ori sa intrerupa activitatea parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, atunci parlamentul are mijloacele sa impiedice acest lucru'', a spus la inceputul dezbaterii din legislativ parlamentarul laburist Keir Starmer. Daca motiunea va primi un vot favorabil, Camera Comunelor ar urma sa preia controlul agendei guvernamentale incepand cu 25 iunie. Motiuni similare au mai fost supuse la vot de opozitia laburista, dar fara succes, cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

