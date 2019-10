Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a increderii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmand sa astepte demiterea de catre regina Elizabeta a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a încrederii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmând sa astepte demiterea de catre regina Elizabeth a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale…

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca vrea sa depuna eforturi sa ajunga la un nou acord de divort cu UE, in urma unei serii de dezavuari usturatoare din partea Camerei Comunelor, care se opune strategiei sale a unui Brexit cu orice pret, relateaza AFP, potrivit news.ro.Liderul…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat, miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la data de 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat…

- Premierul britanic Boris Johnson ramane ferm in privinta iesirii din Uniunea Europeana. Dupa sedinta guvernului de luni seara, in care s-a discutat si scenariul alegerilor anticipate, liderul conservatorilor a declarat ca Marea Britanie va parasi clubul comunitar pe 31

- Mai multi ministri de externe din Uniunea Europeana au profitat vineri de reuniunea informala de la Helsinki pentru a spori presiunea asupra omologului britanic, Dominic Raab, pentru ca tara sa sa prezinte alternative pentru a evita un Brexit fara acord, informeaza EFE. ''Cu totii vrem un acord,…

- Parlamentul European i-a atras atentia miercuri noului premier britanic Boris Johnson asupra consecintelor "extrem de daunatoare din punct de vedere economic" ale unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, i...