Brexit fără acord. Parlamentul britanic, vot decisiv miercuri Camera Comunelor va incepe dezbaterea in jurul orei 14.30 GMT, iar votul este prevazut a se desfasura dupa ora 19.00 GMT, intr-o zi cu intensa activitate parlamentara deoarece programul include, la ora 12.30 GMT, si o prezentare a ministrului Economiei, Philip Hammond, cu privire la previziunile de crestere a economiei britanice.



Cu 391 voturi la 242, camera inferioara a refuzat marti seara sa ratifice textul, care cuprindea garantii suplimentare fata de varianta votata in ianuarie, iar pentru miercuri noaptea se asteapta ca parlamentarii sa blocheze o retragere fara acord, ceea ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Eu sunt pasionata de aplicarea rezultatului referendumului, dar sunt la fel de pasionata de faptul ca singurul mod de iesire din Uniunea Europeana este printr-un acord. In cazul in care Camera Comunelor va hotari sa iesim fara acord Brexit, Guvernul va asuma politica de implementare a acestei decizii",…

- Marea Britanie va fi nevoita, cel mai probabil, sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca parlamentarii vor respinge acordul Brexit-ului care va fi supus la vot pe 12 martie, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Daca acordul nu va fi aprobat, parlamentarii vor trebui sa se decida…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- Cei 27 ar putea, in schimb, sa ia in calcul sa revizuiasca declaratia politica cu privire la viitoarele relatii comerciale intre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit - anexata acordului Brexitului, daca Guvernul britanic este dispus sa faca unele concesii, a precizat un purtator de cuvant al CE,…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Premierul scoțian Nicola Sturgeon spune ca Theresa May ar trebui sa opreasca procesul de ieșire a Marii Britanii din UE și sa organizeze un nou referendum, in urma eșecului din Parlament, informeaza Reuters. Dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit, Sturgeon a spus: "Nu mai putem…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- "Infrangere istorica a premierului si de luni de zile era evident ca aceasta se va intampla. S-a pierdut mult timp", a scris Nicola Sturgeon pe Twitter dupa ce tratatul a fost respins cu 432 de voturi contra si numai 202 pentru.Nicola Sturgeon a mai afirmat ca este momentul pentru a opri…