Catalin Botezatu, vacanța eco la Six Senses in Singapore si Bali

Catalin Botezatu, vacanța eco la Six Senses in Singapore si Bali “Ultima vacanța de vara pe care am petrecut-o a fost acum doi ani in Maldive, la Six Senses Laamu. Mi-a placut atat de mult acea experiența, incat am decis ca acum sa stau tot in resorturile eco Six Senses.… [citeste mai departe]