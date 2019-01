Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Theresa May ar fi trebuit oricum sa vina cu un asemenea plan prin care sa precizeze cum intentioneaza sa procedeze in continuare, dar intr-un termen de 21 de zile, acesta fiind acum scurtat la numai trei zile. Amendamentul a fost depus chiar de un membru al formatiunii conduse de Theresa May,…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa "santajeze" parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Jeremy Corbyn…

- Cu mai putin de trei luni inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, Theresa May inca nu a castigat sustinerea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu blocul european.May a amanat un vot in Parlament, planificat in decembrie, dupa ce a recunoscut ca ar fi esuat.…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramâne incerta, în contextul în care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins în Camera Comunelor. Marea Britanie…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in Parlament, transmite dpa. Totodată, ministrul britanic…

- Brexit. Lovitura pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat ca nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care sustine în Parlamentul de la Londra guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divort…