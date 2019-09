Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a negat joi ca ar fi indus-o în eroare pe regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, în legatura cu motivele pentru care a decis sa suspende Parlamentul de la Londra, dupa ce o instanța din Scoția a declarat ilegala decizia, relateaza agenția DPA, citata de…

- Un complet de trei judecatori ai Curtii de apel din Edinburgh a dat castig de cauza unui grup transpartinic de politicieni care a contestat decizia premierului. Instanta a apreciat ca aceasta are 'ca scop sa impiedice activitatea parlamentului'. Vineri, Inalta Curte de la Londra a respins…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, telefonic, cu premierul britanic Boris Johnson despre aprofundarea parteneriatului strategic dintre București și Londra, dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Discuțiile intre cei doi au avut loc la solicitarea parții britanice, informeaza Administrația…

- Prim-ministrul Marii Britanii l-a asigurat pe președintele roman ca drepturile romanilor din Regatul Unit reprezinta o prioritate pentru Londra. Klaus Iohannis și Boris Johnson au avut, marți, o convorbire telefonica la solicitarea premierului britanic, anunța Palatul Cotroceni intr-un comunicat de…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana.

- ''Comisia ramane disponibila in urmatoarele saptamani daca Regatul Unit doreste sa poarte discutii si sa-si clarifice pozitia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE intr-un briefing. Guvernul de la Londra a anuntat marti ca Regatul Unit este ''pregatit si dispus''…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…