- Comisarul UE pentru politici economice si fiscale, Pierre Moscovici, a declarat luni ca el crede ca Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, citat de Mediafax. “Convingerea mea este ca putem evita un Brexit fara ...

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Camera Comunelor a respins, miercuri seara, un amendament propus de Partidul National Scotian prin care se solicita guvernului britanic sa excluda o iesire din Uniunea Europeana fara un acord, in orice circumstanta, transmite Reuters. Impotriva amendamentului K au votat 324 de deputati, iar in favoarea…

- Guvernul de la Dublin a facut public vineri, cu 35 de zile inaintea datei oficiale a Brexit-ului, un pachet legislativ care pregateste Irlanda pentru efectele unei potentiale retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, transmite dpa. Prezentand detaliile pachetului de legi, vicepremierul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a declarat joi ''nu foarte optimist'' in legatura cu posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, dar a avertizat ca orice esec de a conveni asupra unui Brexit va fi costisitor din punct de vedere economic, relateaza…

- Trei parlamentari pro-UE ai Partidului Conservator aflat la guvernare in Marea Britanie au parasit miercuri formatiunea si s-au alaturat unui grup independent in legislativ, decizia fiind o lovitura pentru incercarile premierului Theresa May de a obtine sprijinul intregului sau partid pentru planurile…

- Dublinul, Londra si Bruxellesul au obligatia de a gasi o modalitate de evitare a infrastructurii fizice la frontiera irlandeza, chiar daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a avertizat joi seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, informeaza Reuters. ''In ceea ce ma priveste,…

- Uniunea Europeana va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala, anunta Mediafax"Daca vreti sa fac speculatii asupra a ceea ce s-ar…