Guvernul britanic condus de prim-ministrul Boris Johnson a indicat luni ca doreste sa puna capat 'imediat' liberei circulatii a cetatenilor Uniunii Europene in situatia unui Brexit fara acord la 31 octombrie, transmit agentiile France Presse si Press Association.



Fostul prim-ministru Theresa May, caruia Boris Johnson i-a succedat pe 24 iulie, avea in vedere o 'perioada de tranzitie' chiar si in lipsa unui acord de divort cu UE, ceea ce le-ar fi permis cetatenilor europeni sa se deplaseze, sa lucreze sau sa studieze in Marea Britanie fara a le fi cerute demersuri speciale.

…