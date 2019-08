Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Ministrul britanic al finantelor, Philip Hammond, care se opune unui Brexit fara acord, si-a anuntat duminica intentia de a demisiona in cazul in care fostul ministrul de externe Boris Johnson devine prim-ministru, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson,…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finanțe, a anunțat ca va demisiona miercuri inainte ca Boris Johnson sa preia șefului Guvernului, in condițiile in care este de așteptat ca Johnson sa-l demita intrucat Hammond nu este dispus sa accepte un Brexit fara acord, transmite Reuters. ”Sunt sigur ca nu…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Boris Johnson, candidat pentru a o succeda pe Theresa May, a declarat ca va negocia cu presedintele american Donald Trump un acord comercial post-Brexit in primele doua luni dupa ce va deveni premier al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…

- Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit la functia de presedinte al Partidului Conservator, va lasa deschisa posibilitatea suspendarii parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, relateaza joi cotidianul The Times, citat de Reuters. Intr-o intalnire privata cu…