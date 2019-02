Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie risca sa iasa "accidental" din Uniunea Europeana fara acord, a declarat luni, Sabine Weyand, adjunctul negociatorului-sef pentru Brexit, Michel Barnier, criticand modul in care premierul britanic, Theresa May, a condus negocierile, relateaza AFP."Exista un risc real de iesire…

- Theresa May va încerca o noua renegociere a acordului pentru Brexit. Premierul britanic a anuntat în Parlamentul de la Londra ca va merge din nou la Bruxelles pentru discutii, dar si ca exclude total un nou referendum pe tema iesirii din Uniunea Europeana.

- Punct și de la capat. Acordul pentru Brexit negociat de premierul britanic cu UE a fost respins. Cu toate acestea, Theresa May a supraviețuit moțiunii de neincredere și pregatește Planul B. Cel despre care nimeni nu dorea sa vorbeasca anul trecut.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, se va intalni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Intalnirea neprogramata vine la cererea premierului britanic și are scopul de a pune capat haosului creat de Brexit. Intalnirea dintre cei doi vine dupa ce, marți, planul pentru Brexit al cabinetului…

- Parlamentul britanic va dezbate și vota un plan B pentru Brexit pe 29 ianuarie, dupa ce marți Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit negociat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Acest plan B vine dupa ce guvernul premierului a reușit sa supraviețuiasca moțiunii…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…