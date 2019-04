Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu un blocaj in ce priveste Brexit-ul in lipsa unui acord in Parlament privind alternativa la pactul negociat cu Bruxelles-ul, guvernul condus de Theresa May se va reuni marti intr-o sedinta maraton, transmite EFE. Executivul britanic va avea o reuniune de cinci ore, in loc de obisnuitele…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexitului dupa data de 29 martie, amanare care mai trebuie insa acceptata si de liderii europeni, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.roMotiunea, votat cu 412 voturi pentru si 202 impotriva,…

- Mana dreapta a Theresei May, David Lidington, a apreciat joi ca declaratiile de miercuri ale lui Donald Tusk cu privire la ”locul special in infern” care-i asteapta pe sustinatorii Brexitului nu reprezinta cea mai buna diplomatie posibila, relateaza Reuters.”I-as transmite ca asta nu tine…

- Guvernul de la Londra considera ca limbajul folosit de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu ajuta la gasirea de solutii pentru iesirea din impasul in care se afla dosarul Brexitului, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, dupa ce Tusk a apreciat ca sustinatorii…

- Incercarile parlamentarilor de a oune Guvernul in situatia de a nu realiza Brexitul „sunt extrem de ingrijoratoare”, a informat guvernul britanic, scrie BBC.Luni, un grup de parlamentari va prezenta un proiect de lege care ar permite amanarea Brexitului daca parlamentul nu aproba acordul privind…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP,

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…