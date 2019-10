"A existat o evolutie semnificativa in timpul ultimelor zile, suntem pe o cale mai buna, insa nu (am ajuns) inca la capat", a declarat cancelarul federal german in fata Camerei Deputatilor la Berlin, cu putin timp inaintea unui summit european dominat de acest subiect, scrie Agerpres.

Ea a subliniat ca sarcina ramane una complicata si echivaleaza cu "cuadratura cercului", in special in ceea ce priveste statutul Irlandei de Nord. "Nu pot sa va spun in ce fel se va incheia summitul european maine", a adaugat Merkel.

Angela Merkel a afirmat ca, indiferent de situatie, europenii "nu…