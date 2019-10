Stiri pe aceeasi tema

- Noile propuneri ale Marii Britanii in privinta Brexitului sunt insuficiente pentru a inlocui un aranjament agreat referitor la plasa de siguranta (clauza de backstop) pentru a proteja o frontiera irlandeza deschisa, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, transmite dpa, potrivit Agerpres.Varadkar…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Nu mai puțin de 28% dintre britanici ar prefera mai degraba ca premierul Boris Johnson sa încalce legea decât sa ceara de la Uniunea Europeana o amânare suplimentara a Brexitului, potrivit unui sondaj al Institutului YouGov realizat pe un esantion de 1.640 de britanici de peste 18…

- Dupa prima zi a summitului G7 de la Biarritz, Franța, cel mai notabil moment a fost intalnirea bilaterala dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul britanic, Boris Johnson. De asemenea, liderii celor șapte state l-au mandatat pe Emmanuel Macron sa poarte consultari si ulterior sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. ”Ieșim din Uniunea Europeana pe 31 octombrie. Senarea acestui document insemna ca vom lua…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Turcia a sarbatorit mostenirea turca a noului prim-ministru britanic, Boris Johnson, miercuri, politicieni si canale de presa proclamand ca „nepotul otoman” ar putea intari legaturile dintre cele doua state aflate la extremitatile Europei, scrie Reuters.

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…