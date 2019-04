Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este tot mai probabila, a apreciat marti negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de Reuters. 'In ultimele zile, un scenariu fara acord a devenit mai plauzibil, dar inca mai putem spera sa il evitam', a declarat reprezentantul…

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Regatului Unit, au ajuns la un consens în ceea ce privește raspunsul lor la cererea premierului britanic Theresa May pentru o extindere a termenului limita pentru retragerea din bloc a Regatului Unit, a declarat…

- BUCUREȘTI, 26 feb – Sputnik, Georgiana Arsene. Dupa ieșirea din Uniunea Europeana, toți cetațenii europeni care traiesc în Marea Britanie vor trebui sa obțina un nou statut, în baza noii legislații adoptata de parlamentul britanic. ”Viața oamenilor care traiesc aici…

- In mai puțin de 35 de zile, romanii din Marea Britanie - aproximativ 400 000 la numar - vor fi pe cale sa resimta, pe propria piele, efectele celei mai dramatice situații, prin care Uniunea Europeana ar putea trece: activarea Articolului 50 din Tratatul UE, care permite ieșirea din Uniune a unei țari…

- Uniunea Europeana introduce o serie de masuri temporare si limitate pentru a asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si a transportului rutier de pasageri pentru a atenua cele mai grave perturbari in cazul in care Regatul Unit paraseste UE fara un acord negociat informeaza…

- și persoane dupa 29.03.2019, data retragerii Regatului Unit din UE Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat autoritaților britanice informații privind situația firmelor de transport rutier din Romania care efectueaza operațiuni de transport din Marea Britanie in…

- „Banii fug de la Londra in timp ce Regatul Unit se cearta cu privire la Brexit”, scrie Bloomberg, comentand ca in conditiile in care Parlamentul britanic nu poate cadea de acord asupra modului in care tara va parasi Uniunea Europeana, mai multe companii financiare au decis deja sa-si mute activele din…

- Premierul britanic Theresa May are în vedere soluționarea impasului Brexit prin modificarea unui acord din 1998 care a încheiat 30 de ani de violențe în Irlanda de Nord dupa ce a renunțat la negocierile asupra unui acord transpartinic, a anunțat Daily Telegraph duminica, citat de Reuters.Planul…