- Premierul britanic Theresa May si ministrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare si sa nu acorde un tratament preferential cetatenilor Uniunii Europene, scrie presa britanica de marti, preluata de Reuters. Acordul de principiu…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, in opozitie, va mentine optiunea pentru un al doilea vot asupra oricarui acord privind Brexitul cu Uniunea Europeana, dar ar prefera alegeri nationale care sa rezolve problema, a declarat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, John McDonnell, informeaza Reuters.…

- Partidul Laburist doreste organizarea unor noi alegeri daca planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul nu va castiga sustinerea Parlamentului, scrie Reuters citat de News.ro.„Pozitia noastra este ca dorim alegeri parlamentare daca Theresa May nu poate obtine sustinerea Parlamentului…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie inca pot sa ajunga la un compromis pe tema Brexit, dupa ce premierul britanic Theresa May a denuntat "impasul" inregistrat in negocieri, informeaza agentia Reuters.

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters preluata de Agerpres. Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times,…

- Partidul Conservator al Marii Britanii condus de premierul Theresa May a castigat patru procente in fata Partidului Laburist in simpatiile electoratului, potrivit unui sondaj publicat vineri in The Times, ceea ce sugereaza ca disputa asupra antisemitismului afecteaza pozitiile partidului de opozitie,…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters.