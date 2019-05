Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se afla sub presiunea propriului partid pentru a renunta la oferta prezentata opozitiei laburiste in vederea aprobarii parlamentare a acordului privind Brexitul, relateaza marti Reuters. La aproape trei ani dupa ce 52% dintre britanici au votat pentru iesirea Regatului…

- La aproape trei ani dupa ce 52% dintre britanici au votat pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in randul politicienilor britanici nu exista un acord privind data si modul in care 'divortul' va avea loc.Data initiala a iesirii din UE a fost 29 martie 2019, desi premierul…

- Parlamentarii britanici urmeaza sa se pronunte luni asupra celui de-al doilea set de voturi indicative asupra alternativelor la acordul prezentat de premierul Theresa May privind Brexitul, noteaza dpa. Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana pe 12 aprilie, dar parlamentarii…

- Membrii Parlamentului britanic au respins miercuri seara toate cele opt alternative propuse pentru gestionarea procesului de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Mediafax citând BBC. Dupa preluarea controlului asupra procesului Brexit de la Guvern, parlamentarii au avut…

- Guvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea, relateaza BBC News potrivit news.ro.”Aceasta…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamana viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de finante Philip Hammond, citat de Reuters. Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de…

- Premierul britanic Theresa May a insistat miercuri ca va incerca in continuare sa renegocieze cu Uniunea Europeana clauza de salvgardare (''backstop'') privind frontiera nord-irlandeza, principalul obstacol in calea aprobarii de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, dar a refuzat…

