- "Data de 12 aprilie este ultimul termen pentru aprobarea Acordului de retragere de catre Camera Comunelor. Daca nu va proceda astfel pana atunci, nicio alta amanare pe termen scurt nu va fi posibila", a spus Juncker in Parlamentul European."Un scenariu 'no-deal' la miezul noptii, pe 12…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Guvernul britanic va supune vineri pentru a treia oara votului Camerei Comunelor acordul asupra Brexitului convenit de Theresa May cu Bruxelles-ul si pe care deputatii britanici l-au respins deja de doua ori, a anuntat joi ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, transmite…

- Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea…

- Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme…

- Parlamentul britanic va avea pe 14 februarie inca o dezbatere pe tema Brexit-ului, in cadrul careia vor vota o motiune si, la fel cum s-a procedat la dezbaterea din 29 ianuarie, deputatii Camerei Comunelor vor putea propune amendamente la acordul de retragere pe care l-au respins pe 15 ianuarie cu…