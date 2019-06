Brexit. Emmanuel Macron: 31 octombrie va fi "ultima, ultima dată limită" "Ar fi o idee proasta cea de a tot amana", a declarat, in engleza, seful statului francez, intrebat despre viziunea lui asupra Brexitului, "pentru ca, in pofida faptului ca a vedea Marea Britanie plecand (din UE) este o veste foarte proasta, atunci cand liderii incearca sa nu respecte o decizie a poporului, este mai rau".



"Trebuie sa punem in aplicare decizia britanicilor, exceptand situatia in care ei insisi decid altfel", a spus Macron, adaugand ca isi asuma "rolul tipului dur".



"Am fixat sfarsitul lui octombrie drept ultima, ultima data limita, pentru ca nu vreau sa vad…

Sursa articol: dcnews.ro

