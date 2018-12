Aceasta s-ar intampla din cauza complicațiilor ce vor aparea in aprovizionarea cu produse proaspete provenite de pe continent, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul britanic The Times. Potrivit The Times, autoritatile de la Londra sunt ingrijorate de posibilitatea ca anumite produse proaspete, precum fructele din Spania sau legumele din Olanda, sa fie blocate la frontiere, daca vor fi solicitate controale mai numeroase sau daca UE va limita schimburile comerciale dupa iesirea Marii Britanii, prevazuta a avea loc in data de 29 martie 2019.

Publicatia mentionata adauga ca…