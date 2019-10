Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Londra nu sunt aproape de a ajunge la un acord care sa reglementeze situatia frontierei irlandeze post-Brexit, dar starea de spirit s-a imbunatatit, a apreciat vineri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, transmite Reuters, potrivit Agerpres.''Cred ca atmosfera…

- In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului.…

- Mai multi ministri de externe din Uniunea Europeana au profitat vineri de reuniunea informala de la Helsinki pentru a spori presiunea asupra omologului britanic, Dominic Raab, pentru ca tara sa sa prezinte alternative pentru a evita un Brexit fara acord, informeaza EFE. ''Cu totii vrem un acord,…

- Masurile propuse de Londra pentru a inlocui ''plasa de siguranta'' in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana nici macar nu se apropie de ceea ce este nevoie, a declarat marti, la Praga, seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, transmite Reuters.

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscand blocarea porturilor si o frontiera dura in Irlanda, se mentioneaza in documente oficiale publicate de Sunday Times, relateaza Reuters. Ziarul scrie ca…

- Comisia Europeana (CE) pregateste un program de ajutoarare a Irlandei, in valoare de cateva miliarde de euro, pentru a face fata consecintelor economice ale unui divort fara acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dezvaluie in editia de luni cotidianul britanic The Times.

- Uniunea Europeana ar fi dispusa sa ”cheltuiasca atat cat este nevoie”, pentru a sustine Irlanda, in cazul unei iesiri a Marii Britanii din UE fara un acord (”no deal”), dezvaluie The Times, relateaza Reuters.