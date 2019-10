Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri, la Nicosia, ca cea mai recenta runda de negocieri cu privire la Brexit nu a adus nicio garantie a succesului si ca timpul 'practic s-a scurs', dar ca si cea mai mica sansa trebuie folosita pentru a se incerca obtinerea unui acord…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-a avertizat marti pe premierul britanic Boris Johnson ca un acord asupra Brexit-ului se anunta ''extrem de improbabil'' in lipsa unor noi propuneri din partea Londrei cu privire la Irlanda, a afirmat o sursa a AFP din Downing Street (cancelaria…

- 'Brexit-ul nu se incheie prin plecarea Marii Britanii', a spus Varadkar in fata jurnalistilor la Copenhaga, dupa discutii cu premierul danez Mette Frederiksen. 'Aceasta este doar urmatoarea faza de negocieri, insa daca Marea Britanie va cere o amanare, o vom lua in considerare si majoritatea tarilor…

- Președintele in exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi, in urma unor discuții cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson și cel al Irlandei, Leo Varadkar, ca Uniunea Europeana este de partea Irlandei in cadrul discuțiilor privind Brexit, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Mesajul lui Tusk pentru premierul britanic, cu care a discutat telefonic joi, a fost acela ca 'ramanem deschisi, dar deocamdata nu suntem convinsi'. Aceasta a fost prima reactie a presedintelui Consiliului European la planul lui Boris Johnson prezentat miercuri Bruxelles-ului in tentativa de gasire…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti din nou apelul premierului britanic Boris Johnson de renegociere a acordului de Brexit, cu doar o zi inaintea intrevederii pe care cei doi lideri o vor avea la Berlin, transmite dpa potrivit Agerpres. Boris Johnson a insistat ca UE sa renunte la asa-numita…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat marti ca scrisoarea trimisa de premierul britanic Boris Johnson nu include nicio ''alternativa realista'' la controversata ''plasa de siguranta'', transmite Reuters. Premierul britanic Boris Johnson ii trimisese luni presedintelui Consiliului…

- Impunerea unui Brexit fara acord in timpul unei campanii electorale ar fi "un abuz de putere fara precedent, neconstitutional si antidemocratic" al premierului Boris Johnson, a apreciat joi liderul laburist Jeremy Corbyn, relateaza Reuters. Intr-o scrisoare adresata lui Mark Sedwill, cel…