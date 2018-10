Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul absentei unui acord intre Londra si UE in negocierile privind Brexit-ul este "mai probabil ca niciodata", a apreciat luni presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu o zi inaintea unui summit la Bruxelles, transmite AFP. "Responsabili cum suntem, trebuie sa pregatim UE pentru scenariul…

- "Responsabili cum suntem, trebuie sa pregatim UE pentru scenariul fara acord, care este mai probabil ca niciodata", a scris Donald Tusk in invitatia adresata liderilor europeni, publicata luni seara, indemnandu-i in acelasi timp "sa nu abandoneze". In cursul unei reuniuni neoficiale, la jumatatea…

- Importanti oficiali ai Uniunii Europene au fost invitati miercuri sa se pregateasca pentru un posibil Brexit fara acord, negociatorul-sef al UE cerand 'progrese decisive' in tratativele cu Londra, cu o saptamana inainte de un summit european crucial, relateaza AFP. La o reuniune…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata ca este posibil sa se ajunga la un acord cu Marea Britanie inainte de sfarsitul anului in curs in ce priveste iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Vom incerca in octombrie (...)…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii…

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…