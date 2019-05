Stiri pe aceeasi tema

- "Vad deja tentative de influentare, prin manipulari, a alegerilor pentru Parlamentul European. Vin din multe directii, nu numai din afara UE", a sustinut Juncker, intr-un interviu difuzat vineri de grupul media german Funke.Potrivit sefului Comisiei Europene, exista "state in interiorul…

- Dupa ce Uniunea Europeana a acordat o prelungire a termenului pentru Brexit pana la sfarsitul lui octombrie, parlamentarii britanici incep joi o vacanta de o saptamana, cu ocazia Pastelui, transmite Reuters. "Nu irositi acest timp", a cerut Regatului Unit presedintele Consiliului UE, Donald Tusk; dupa…

- (corespondenta din Strasbourg) Dupa o noapte furtunoasa, marcata de dezbateri aprinse și de presiuni exercitate de unii lideri europeni in frunte cu președintele Franței, privind durata și condițiile in care sa se aprobe o noua amanare a plecarii Regatului Unit din UE, Theresa May a obținut inca 6 luni…

- ''Noi sustinem total Irlanda'', a declarat Michel Barnier intr-o conferinta de presa comuna cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin, subliniind ca in cazul unui 'divort' fara acord, Uniunea Europeana nu va lansa negocieri comerciale cu Londra atat timp cat chestiunea frontierei irlandeze nu…

- Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele doua "scenarii" privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Reuters a preluat de la Deutschlandfunk declaratia lui Juncker: "Nu vor fi renegocieri, nu vor fi noi negocieri, nu vor fi alte garantii in afara celor deja acordate". "Am venit intensiv in intampinarea Regatului Unit, nu poate fi vorba de mai mult", a insistat el.Juncker a afirmat ca,…

- Republica Ceha este pregatita sa sustina o amanare a datei Brexit-ului la apropiatul Consiliu European, a anuntat miercuri premierul ceh Andrej Babis, citat de Reuters. ''Suntem gata sa sprijinim amanarea Brexit-ului dincolo de data de 29 martie, Regatul Unit trebuie sa indice scopul exact al…