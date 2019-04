Presedintele american Donald Trump a deplans miercuri faptul ca Uniunea Europeana este 'atat de dura' cu Marea Britanie, dupa ce liderii europeni s-au pus de acord asupra amanarii Brexit-ului cu pana la sase luni, informeaza France Presse.



In finalul unui summit tensionat la Bruxelles, Marea Britanie a obtinut o 'prelungire flexibila' a Brexit-ului pana la 31 octombrie, in cadrul unui acord incheiat in noaptea de miercuri spre joi, ceea ce a indepartat temporar spectrul unei separari dezordonate.



La acest summit extraordinar al liderilor europeni, presedintele…