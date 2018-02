Brexit doare strategic, economic, politic Referendumul din Marea Britanie initiat de David Cameron si mai ales rezultatul au produs stupoare printre sustinatorii proiectului european (Uniunii Europene), cu consecinte majore pe multiple planuri. Dar votul pentru iesirea MB din Uniune a exprimat nu numai divizarea societatii peste Canalul Manecii, ci un sindrom larg raspandit in Europa.



Acest sindrom poate fi explicat prin politici publice ce nu au reusit sa protejeze pe cei care au pierdut in procesul globalizarii economice impletit cu schimbari de ordin tehnologic; multi cetateni (nu numai in varsta) se simt nedreptatiti de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul. "Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Kei Nishikori a revenit cu o victorie in circuitul ATP. Sportivul japonez a trecut in doua seturi, 7-5,6-3, de americanul Noah Rubin, la New York Open. Japonezul, al 5-lea favorit al turneului ce are loc in New York, venea dupa castigarea turneului Challenger disputat la Dallas si a condus…

- ♦ Actionarii inregistrati in Cipru au adus in 2017 peste 800 mil. euro la capitalul firmelor locale, jumatate din totalul capitalului injectat de investitorii straini. Sase dintre cele mai mari zece infuzii de capital realizate de investitori straini in companiile din Romania au…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- In Romania, increderea consumatorilor in cresterea economica a scazut in urma crizei guvernamentale care a continuat, in timp ce increderea consumatorilor din Europa a crescut usor in trimestrul IV din 2017, potrivit unui studiu dat publicitații de GfK. “Criza guvernamentală care continuă…

- Echipa Frantei o conduce pe cea a Belgiei cu 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale a competitiei feminine de tenis Fed Cup, la Mouilleron-le-Captif, in Hexagon. Duminica, Franta a trecut in avantaj gratie victoriei obtinute de jucatoarea sa numarul 1, Kristina Mladenovic, locul 13 mondial, in fata liderului…

- Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu numarul 6 este: THE CINEMATIC ORCHESTRA GREGORY PORTER KURT ROSENWINKEL’s CAIPI Bariș Demirel The Jam Community Sorin Zlat Trio Krisper B.A.U. Trompetre THE CINEMATIC ORCHESTRA Pionierii nujazz-ului, The Cinematic Orchestra a fost formata de Jason Swinscoe…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- La 31 decembrie 2017, judetul numara 79.320 de pensionari. Din datele prezentate de directorul Casei Judetene de Pensii, Dorin Braila, aflam ca 53.033 sunt pensii pentru limita de varsta si anticipate, pensia medie lunara fiind de 1.226 de lei; 1.427 sunt pensii anticipate, din care simpla…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Sportiva Ania Caill, nascuta in Franta dar care va reprezneta Romania la JO de iarna din Coreea de Sud in probele de schi alpin, a declat miercuri, ca pregatirea pentru competitie a constat-o in jur de 30.000 de euro, bani pe care spera sa si-i recupereze. “Din iunie ma pregatesc cu resursele mele,…

- Este domeniul schiabil din Romania pregatit sa faca fața concurentei din statiuni consacrate precum sunt cele din Austria, Germania, Elvetia sau Franta? ”Da!”, este raspunsul noului ministru al Turismului Bogdan Trif.

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub…

- Cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta – Bienala de la Veneția a avut loc intre 13 mai și 26 noiembrie 2017, Participarea Romaniei la prestigiosul eveniment de arta contemporana fiind marcata de expoziția Geta Bratescu – Apariții, curatoriata de Magda Radu și organizata de Ministerul…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub titlul "Meow!…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- Faptul ca Donald Trump se auto-caracterizeaza drept „un geniu stabil” referindu-se la starea lui mentala, pe care cartea „ Fire and Fury“ o pune sub semnul intrebarii, este considerat de analisti drept un gest cel putin imatur. In Europa, „unii din cei mai apropiati aliati internationali ai SUA, inclusiv…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Furtunile au afectat Europa de Vest, trei persoane pierzandu-si viata. De asemenea, traficul aerian a fost perturbat si zeci de mii de oameni au ramas fara curent electric, anunta BBC potrivit News.ro . In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar…

- Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost insurat cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Aceasta se afla in Franța, unde ii merge de minune. Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu , a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare…

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Clitgore este o trupa cu tradiție și indragita pentru cele mai nebunești party-uri cu maști, costume și confetti. Concertul va fi un excelent prilej de intalnire pentru publicul adept al sonoritaților extreme, dar și un mod inedit de a incepe anul nou cu voie buna și dans. „Dorim ca…

- La inceputul anului, mai toata lumea era sigura ca Angela Merkel va triumfa in alegerile pentru Bundestag si se temea ca prezidentialele din Franta vor fi castigate de catre Marine Le Pen. N-a fost asa.

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si in Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters. Guvernul vrea sa inceapa anul viitor vanzarea majoritatii actiunilor NLB, printr-o Oferta Publica…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul vrea să înceapă anul viitor vânzarea majorităţii…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters , care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon. Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi. De asemenea, autoritatea franceza a anunțat ca WhatsApp…

- Anul acesta, Auchan Retail Romania a adoptat o noua viziune: Auchan schimba viața! Dar pentru a schimba viața nu este suficient sa declari, nici sa impui. Auchan Romania a ales sa dea un nou sens activitații sale de comerciant. Pentru aceasta, are ambiția de a uni parțile sale implicate (stakeholderii)…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- „In aceste zile de doliu national dedicat memoriei celui care a fost Rege al Romaniei ar fi, credem, oportun sa dam un alt nume pricipalei artere a orasului Oradea, schimband denumirea ce aminteste de trecutul comunist cu o alta, care le va reaminti trecatorilor de un reper al moralei si…

- Dintre aceștia, peste 4 milioane de romani au plecat in strainatate, iar aproape 6 milioane traiesc in comunitațile istorice. Din statistici rezulta ca numarul romanilor care au plecat din țara se afla in continuare in creștere. Raportul ONU din 2015 vorbea de aproximativ 3,4 milioane de romani…

- Austria, Franta sau Elvetia sunt printre tarile favorite ale pasionatilor sporturilor de iarna. Va prezentam cateva dintre cele mai frumoase locuri din Europa in care puteti schia in aceasta iarna.

- "Este o decizie regretabila, pe care Franta nu o aproba si care contravine dreptului international si rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU", a declarat seful statului francez intr-o conferinta de presa la Alger. "Statul Ierusalimului este o problema de securitate internationala care priveste…

- Noul Duster a fost luat la puricat de presa de specialitate in aceasta saptamana. Jurnalisti auto din inteagra lume au fost invitati sa testeze noua generatie a SUV-ului romanesc, iar una dintre cele mai arzatoare curiozitati a fost cea a consumului. Publicatia franceza L'Argus a…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita saptamana viitoare, in perioada 4-8 decembrie, Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), a anunțat joi purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, eather Nauert, citata de EFE. Vizita lui Tillerson începe pe…

- Echipa de fotbal care va deveni campioana Romaniei la finalul sezonului va intra in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in editia 2018/2019 a competitiei, informeaza FRF. Formatul celor doua competitii europene sufera modificari, incepand de anul viitor. Atat in UEFA Champions League, cat…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

- Normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere în școlile MAI au fost publicate în Monitorul Oficial, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care precizeaza ca a fost eliminat criteriul de înalțime.…

- Organizatia ecologista Greenpeace solicita lansarea unei investigatii privind o posibila incercare de ascundere a unui accident nuclear, in contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive in Europa, dar Rusia a negat acuzatiile ca ar fi la originea incidentului. Un nor de particule…