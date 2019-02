BREXIT: Disperantul dialog al SURZILOR "Les Echos" vorbește de "o cacofonie de propuneri". Deoarece "a dori Brexit cu orice pret, cu riscul ca el sa se faca fara un acord, este 'un joc periculos', 'a terrifying game'", estimeaza "Financial Times". Radioul francez este ingrijorat de aceasta "convingere ca totul poate fi renegociat de la inceput", la fel ca "The Guardian" si "Financial Times" (FT). Cu doar doua luni inainte de Brexit, prim-ministrul britanic a obtinut marti seara de la deputatii din Camera Comunelor acest mandat improbabil si suprarealist: sa redeschida negocierile cu Bruxellesul, dupa cum afirma foarte limpede pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

