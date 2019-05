Brexit. Discuțiile cu laburiștii au eșuat In pofida unui progres real in unele aspecte, incercarile de a gasi un consens cu laburistii au esuat in probleme cum sunt uniunea vamala si un al doilea referendum, a mentionat purtatorul de cuvant.



Premierul May va depune eforturi intense pentru a-si asigura sustinerea in parlament a proiectului de lege privind acordul de retragere din UE si va discuta cu deputatii conservatori si cu cei ai DUP - formatiunea nord-irlandeza care sustine guvernul - pentru a raspunde preocuparilor acestora, a adaugat purtatorul de cuvant.



