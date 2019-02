Ministrii din cabinetul britanic au discutat in spatele usilor inchise despre planurile de a amana cu opt saptamani iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Telegraph, transmite dpa. Potrivit publicatiei citate, ministrii britanici ar dori o amanare cu doua luni a Brexitului daca acordul de retragere convenit de premierul Theresa May si UE este votat de parlament. In conditiile in care iesirea Regatului Unit din blocul comunitar este prevazuta pentru 29 martie, ''perioada de gratie'' ar insemna amanarea Brexitului pana la data de 24 mai.

