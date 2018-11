Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Plesoianu a facut o paralela, in emisiunea lui Lili Ruse de la Romania TV, intre intalnirea cu Klaus Iohannis anulata de Theresa May si momentul in care presedintele Romaniei a ales sa nu participe la o sedinta in care premierul britanic a vorbit despre Brexit, avand un alt program - si anume…

- Intalnirea pe care președintele Klaus Iohannis urma sa o aiba, la Londra, la ora 17.30, cu premierul britanic Theresa May a fost anulata, potrivit Digi 24. Discuțiile nu vor mai avea loc in condițiile in care May este intr-o ședința tensionata pe tema noului acord privind Brexit-ul.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus luni parlamentarilor britanici ca Londra și UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune", informeaza BBC, citat de Mediafax.

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Discuții de peste cinci ore in Comitetul Executiv al PSD. Liderii reuniți la Palatul Parlamentuui au primit covrigi și au voie sa iasa la toaleta pe rand. Social-democrații spun ca ședința s-ar putea prelungi peste ora 20.00 și, pentru ca nu s-a ajuns la o concluzie, este posibil sa se organizeze o…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters preluata de Agerpres. Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times,…

- In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele…