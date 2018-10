Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni. "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom…

- Liderul Partidului Laburist britanic de opoziție, Jeremy Corbyn, il va avertiza pe negociatorul-șef UE, Michel Barnier, despre pericolele unui Brexit "fara acord" in timpul vizitei de la Bruxelles de joi, a anuntat partidul sau, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Corbyn a declarat, miercuri,…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Gr...

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa inregistreze progrese substantiale pentru a ajunge la un eventual acord pe tema Brexit pana in noiembrie, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, dupa summitul informal din orasul austriac Salzburg, scrie Mediafax."Este clar ca avem nevoie…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, la Vilnius, ca doreste ca Uniunea Europeana sa aiba o relatie stransa cu Marea Britanie atunci cand aceasta va parasi blocul comunitar european si a adaugat ca europenii ar trebui sa colaboreze indeaproape cu britanicii cu privire la securitate…

- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…