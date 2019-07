Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici pro-UE, atat conservatori cat si laburisti, cauta noi modalitati pentru a-l impiedica pe viitorul premier conservator sa decida un Brexit fara acord, dupa ce deputatii pro-europeni din Camera Comunelor au esuat in ultimele luni sa transpuna in lege o serie de amendamente care…

- Un grup de parlamentari britanici pro-europeni au esuat luni in incercarea de a-l impiedica pe viitorul premier sa decida un Brexit fara acord, dupa ce presedintele Camerei Comunelor a decis ca amendamentul legislativ propus de ei sa nu fie supus la vot, informeaza AGERPRES.Opozitia laburista…

- Opozitia laburista si alti parlamentari britanici adversari ai iesirii din UE au mai incercat, fara succes, sa impiedice un eventual ''no deal'' (Brexit fara acord) prin motiuni prezentate de fiecare data cand a fost votat in Camera Comunelor acordul privind Brexitul convenit de premierul demisionar…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Camera Comunelor a respins miercuri motiunea propusa de opozitia laburista prin care se incerca preluarea de catre legislativul britanic a controlului asupra agendei guvernamentale, pentru ca viitorul premier conservator care o va inlocui pe Theresa May sa nu poata decide un ''no-deal'', respectiv…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters citata de Agerpres. Theresa May va demisiona vineri din functia de…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- Parlamentarii britanici vor trebui sa decida luna viitoare daca voteaza pentru a se asigura ca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana cu acord sau risca fie sa ramana in blocul comunitar, fie sa iasa din UE fara un acord, a sustinut miercuri ministrul britanic al comertului Liam Fox, citat de Reuters.…